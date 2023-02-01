Певица Бьянка изменилась до неузнаваемости после операции

Она долгое время не могла похудеть, поэтому приняла решение обратиться за помощью в клинику эстетической медицины.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Певица Бьянка меньше недели провела в клинике эстетической медицины, специалисты которой сделали ей операцию. Результатами проведенного хирургического вмешательства она поделилась в социальных сетях.

Уже несколько лет певица страдает от лишнего веса. При этом, по словам артистки, в силу определенных обстоятельств она не может похудеть естественным путем. Именно поэтому для решения проблемы она обратилась к специалистам клиники эстетической медицины.

В своих социальных сетях она выложила снимок, показав то, как выглядит сейчас. Бьянка также поблагодарила врачей за профессиональный подход в решении ее проблемы.

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