Самые популярные модели плюс-сайз, вызывающие жаркие споры

Они не собираются сидеть на диетах и гордятся пышной фигурой.

Фото: Womanhit Womanhit

Мода на мальчишескую худобу осталась в прошлом, теперь стандарты красоты более благосклонны к девушкам. А модные бренды стали уделять внимания обладательницам фигур, далеких от заветных «90–60–90». Кому-то модели плюс сайз кажутся пропагандой нездорового образа жизни, другие восхищаются их смелостью и любовью к себе. Так или иначе, эти девушки зарабатывают миллионы и получают самые выгодные предложения.

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Тесс Холидей

Конечно, без этой девушки нельзя представить современный мир моды. Тесс считается самой крупной моделью современности: при росте 156 сантиметров она весит больше 150 килограммов. При этом Тесс смогла стать мамой, занимается спортом, снимается для рекламы мировых брендов. А многочисленным хейтерам отвечает, что они просто недостаточно уверены в себе.

Эшли Грэм

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Если Тесс можно назвать самой крупной плюс сайз моделью, то Эшли — самая узнаваемая. Она стала настоящей иконой для пышных девушек. Вес Грэм — 90 килограммов при росте 175 сантиметров. Она может похвастаться фигурой, напоминающей песочные часы, поэтому на Эшли отлично смотрятся любые наряды.

Несмотря на вес, модель постоянно занимается спортом и тщательно следит за здоровьем. Она считает, что главное — любить свое тело и заботиться о нем.

Дэнис Бидо

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«Невозможно быть 'неправильной", — уверена Дениз. — Хотелось бы, чтобы женщины чувствовали себя уверенными, сексуальными, не боялись быть собой. Забудьте обо всех правилах!»

Бидо стала популярной, благодаря рекламе купальников с жизнеутверждающим слоганом: «Пляжное тело. Никаких сожалений!». Дэнис заметили и другие фирмы, ее кукольное лицо в сочетании с крупной фигурой оказались настоящим пропуском в мир большой моды. Рост Дэнис 180 сантиметров, а вес — 91 килограмм.

Искра Лоуренс

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К категории «плюс сайз» Искру можно отнести с натяжкой: она весит 80 килограмм и выглядит стройной. К тому же у Искры потрясающее лицо, которое обожают фотографы. Начинала Лоуренс, как модель со стандартными параметрами, но у девушки произошел серьезный гормональный сбой, она начала набирать вес.

Путь в модельный бизнес, казалось, закрыт, но к Искре неожиданно обратились компании, которые хотели показать, что любое женское может быть прекрасным. Сейчас Лоуренс даже более востребована, чем 30 килограммов назад.

Тара Линн

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32-летнюю Тару Линн считают самой миловидной плюс сайз моделью: с таким лицом она могла бы быть одним из Ангелов «Секрета Виктории». Но Тара обожает вкусно поесть, поэтому она не собирается сидеть на диетах и стесняться пышной фигуры.

«Когда вы становитесь взрослыми, начинаете понимать, что вам не нужно выглядеть или думать, как кто-то другой, и соответствовать каким-то стандартам», — признается Тара.