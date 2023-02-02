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2 часа назад

Новую девушку Жерара Пике госпитализировали из-за "приступов паники"

Российская Газетаиещё 1

Клара Чиа, новая спутница Жерара Пике, была госпитализирована из-за "приступов тревоги", сообщает каталонская ежедневная газета El Periódico.

Новую девушку Пике госпитализировали из-за "приступов паники"
Фото: Российская газетаРоссийская газета

На молодую 23-летнюю женщину особенно сильно повлияло чрезмерное освещение их отношений в СМИ, которому она подвергалась с момента объявления о своей помолвке с бывшим защитником "Барселоны" и сборной Испании, а также нападок его бывшей супруги, колумбийской певицы Шакиры.

Спустя семь месяцев после объявления об их разводе Шакира была уязвлена, увидев бывшего мужа в объятиях новой избранницы. 45-летняя колумбийка не обошлась без нападок на молодую пару в своей последней песне. Жерар Пике саркастически ответил ей в социальных сетях. В конечном счете атаки Шакиры попали в яблочко: Клару Чиа пришлось госпитализировать в частную клинику в Барселоне из-за "приступов тревоги". Как отмечает издание, девушке будет трудно противостоять этому внезапному давлению со стороны СМИ и знаменитой на весь мир певицы, и ее будут травить в социальных сетях.

Также по данным El Periódico, пара недавно решила изолироваться на несколько дней, чтобы отдохнуть в одном из домов бывшего футболиста. Эта госпитализация произошла всего через несколько дней после официального оформления их отношений. Жерар Пике выложил в соцсетях фото с Кларой Чиа, с которой уже несколько месяцев встречается неофициально.

Звёзды,Жерар Пике,Шакира,
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