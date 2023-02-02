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2 часа назад

Как выглядят и чем занимаются дети Николая Фоменко и Марии Голубкиной

Мария Кимакович

Союз актрисы Марии Голубкиной и шоумена Николая Фоменко продлился не слишком долго. Для Николая этот брак стал третьим, для Марии – первым и пока единственным. У супругов родилось двое детей: дочь Анастасия и сын Иван.

Как выглядят и чем занимаются дети Фоменко и Голубкиной
Фото: Legion-Media.ruLegion-Media.ru

Несмотря на разрыв, Николай и Мария сделали все, чтобы дети не чувствовали себя обделенными родительской любовью. Звезды сумели сохранить нормальные отношения и общаться после развода. Хотя Настя, которой на момент разрыва родителей исполнилось 9 лет, и четырехлетний Иван все равно переживали.

О том, что стало с дочерью и сыном Голубкиной и Фоменко, читайте в материале «Рамблера».

Анастасия Фоменко

Настя после развода родителей жила с мамой, а через некоторое время, по настоянию отца, уехала вместе с братом учиться в Лондон. При этом Мария Голубкина поначалу не одобряла такое решение бывшего мужа, считая, что он пытается отдалить детей от нее. Но вскоре поняла, что Фоменко отправил детей учиться за границу ради них же самих.

Соцсети

Настя получила диплом продюсера и долгое время жила в Лондоне. Правда, о том, какое именно учебное заведение закончила наследница звездной четы, не известно. Анастасия свободно владеет нескольким иностранными языками.

Известно, что некоторое время девушка встречалась с британцем, но не так давно переехала в Берлин. О личной жизни Анастасии сейчас неизвестно.

Иван Фоменко

В отличие от сестры, Иван после родителей больше времени проводил с отцом, но и о маме, разумеется, не забывал.

Соцсети

Вместе с Настей Иван уехал учиться в Лондон. Продолжает учиться юноша и сейчас, осваивая основы кинопроизводства, но теперь уже в Берлине.

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Иван снимает короткометражки, а также увлекается музыкой. Фоменко-младший в составе группы Fckway читает рэп. Иван принял решение не просить помощи у родителей и всего добиваться сам. Пока у него это отлично получается.

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