Муцениеце осталась без машины: вот что произошло

Неприятный инцидент случился прямо в центре столицы.
Агата Муцениеце лишилась своего автомобиля. Правда, вскоре машина вернулась к знаменитой хозяйке. Однако для решения проблемы звезде сериала «Закрытая школа» пришлось отказаться от своих планов и обратиться за помощью к другу.
Подписчики Муцениеце узнали о неприятности из соцсетей. Актриса поведала о случившемся, сидя в кафе в ожидании подмоги. Вот что рассказала Агата:
«Я вышла с репетиции и не нашла свою машину. Четверть миллиона подписчиков ее эвакуировали. А у меня столик заказан в ресторане, я собиралась со своим лучшим другом идти кушать в свой любимый ресторан. И сказал Бог: „Сиди на диете. Никаких ресторанов. Сгоняй за тачкой на шоссе Энтузиастов — это же так весело. Это то, чем ты хотела заняться сегодня вечером“. Вот. Пока жду Лешу».
Позднее бывшая жена Павла Прилучного снова вышла на связь и сообщила, что машину уже спасли. Решить проблему помог блогер Алексей Зимин, с которым Агата давно дружит.