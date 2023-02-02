Муцениеце осталась без машины: вот что произошло

«Я вышла с репетиции и не нашла свою машину. Четверть миллиона подписчиков ее эвакуировали. А у меня столик заказан в ресторане, я собиралась со своим лучшим другом идти кушать в свой любимый ресторан. И сказал Бог: „Сиди на диете. Никаких ресторанов. Сгоняй за тачкой на шоссе Энтузиастов — это же так весело. Это то, чем ты хотела заняться сегодня вечером“. Вот. Пока жду Лешу».