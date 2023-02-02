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48 минут назад

Муцениеце осталась без машины: вот что произошло

WomanHit.ru

Неприятный инцидент случился прямо в центре столицы.

Муцениеце осталась без машины: вот что произошло
Фото: WomanhitWomanhit

Агата Муцениеце лишилась своего автомобиля. Правда, вскоре машина вернулась к знаменитой хозяйке. Однако для решения проблемы звезде сериала «Закрытая школа» пришлось отказаться от своих планов и обратиться за помощью к другу.

Подписчики Муцениеце узнали о неприятности из соцсетей. Актриса поведала о случившемся, сидя в кафе в ожидании подмоги. Вот что рассказала Агата:

«Я вышла с репетиции и не нашла свою машину. Четверть миллиона подписчиков ее эвакуировали. А у меня столик заказан в ресторане, я собиралась со своим лучшим другом идти кушать в свой любимый ресторан. И сказал Бог: „Сиди на диете. Никаких ресторанов. Сгоняй за тачкой на шоссе Энтузиастов — это же так весело. Это то, чем ты хотела заняться сегодня вечером“. Вот. Пока жду Лешу».

Позднее бывшая жена Павла Прилучного снова вышла на связь и сообщила, что машину уже спасли. Решить проблему помог блогер Алексей Зимин, с которым Агата давно дружит.

Звёзды,Алексей Зимин,Агата Муцениеце,
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