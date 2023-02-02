Васильев назвал Прилучного "мачо" и сравнил Брутян с Муцениеце

Историк моды Александр Васильев назвал Павла Прилучного «настоящим мачо» и сравнил нынешнюю супругу актера Зепюр Брутян с его бывшей женой Агатой Муцениеце. Своим мнением ведущий шоу «Модный приговор» на Первом канале поделился с изданием «7дней».

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Александр Васильев заявил, что Павел Прилучный «выглядит как настоящий мачо». «Он одевается очень мужественно, исключительно в базовые вещи без всякой фантазии. Любит трикотаж, водолазки, футболки, джинсы, рубашки, классические пиджаки и брюки. Этим его гардероб и ограничивается. Выбирает неяркую одежду нейтральных цветов. Ничего в его стиле менять не надо. Я бы только советовал ему стараться не носить белые кроссовки при зауженных черных брюках. А все остальное у него великолепно», — объяснил историк моды, подчеркнув, что актеру под силу заменить Дмитрия Нагиева.

Комментируя стиль Зепюр Брутян, ведущий «Модного приговора» заявил, что она «любит подчеркивать свою сексуальность».

«Зепюр не может быть не сексапильной. Ей надо постоянно подавать Павлу определенные сигналы. Мачо как раз обожает такой стиль с намеком собрана. Ему это необходимо. Женщина все время должна его соблазнять или ботфортами, или разрезом, или голыми руками», — подчеркнул Васильев.