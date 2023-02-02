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2 часа назад

Леонардо ДиКаприо заметили в компании новой девушки после слухов о романе со старлеткой

Газета.Ru

Актера Леонардо ДиКаприо засняли на вечеринке с новой девушкой на фоне слухов о романе со старлеткой. Об этом сообщает Daily Mail.

ДиКаприо заметили в компании новой девушки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вечером во вторник, 31 января, 48-летнего Леонардо ДиКаприо заметили в компании новой девушки. На папарационных снимках, уже разлетевшихся в прессе, актер запечатлен с молодой незнакомкой. Он одет в черную бейсболку, футболку, бомбер и синие джинсы. На ней были серый брючный костюм в полоску, белая майка и массивная золотая цепь на шее.

В декабре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Леонардо ДиКаприо встречается с начинающей актрисой — 23-летней Викторией Ламас.

В августе 2022 года 48-летний Леонардо ДиКаприо расстался с моделью Камиллой Морроне вскоре после того, как ей исполнилось 25 лет. После разрыва с Морроне ДиКаприо замечали на свиданиях с моделью Джиджи Хадид и 22-летней манекенщицей с Украины Марией Береговой.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Дрю Бэрримор высмеяла Леонардо ДиКаприо за активную социальную жизнь.

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