Селена Гомес показала несовершенства на фото без макияжа

Актриса Селена Гомес опубликовала серию честных селфи. Соответствующими снимками она поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

30-летняя Селена Гомес выложила в социальных сетях несколько фотографий, на которых показала свое лицо без макияжа. Актриса не стала маскировать несовершенства с помощью косметики или фотошопа и предстала перед подписчиками такой, какая есть.

Фанаты Селены Гомес оценили естественный вид актрисы, а также поблагодарили ее за честность и смелость. «Натуральная красота», «Ты великолепна без макияжа», «Спасибо, что публикуешь такие снимки», — писали они в комментариях к посту.