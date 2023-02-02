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2 часа назад

Селена Гомес показала несовершенства на фото без макияжа

Газета.Ruиещё 3

Актриса Селена Гомес опубликовала серию честных селфи. Соответствующими снимками она поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Селена Гомес показала несовершенства на фото без макияжа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

30-летняя Селена Гомес выложила в социальных сетях несколько фотографий, на которых показала свое лицо без макияжа. Актриса не стала маскировать несовершенства с помощью косметики или фотошопа и предстала перед подписчиками такой, какая есть.

Фанаты Селены Гомес оценили естественный вид актрисы, а также поблагодарили ее за честность и смелость. «Натуральная красота», «Ты великолепна без макияжа», «Спасибо, что публикуешь такие снимки», — писали они в комментариях к посту.

В январе Селену Гомес заподозрили в романе с 33-летним диджеем Эндрю Таггартом, выступающим в дуэте The Chainsmokers с Алексом Полом. Раньше он встречался с младшей дочерью основателя Apple Стива Джобса Ив. Инсайдеры сообщили, что Гомес и Таггарт проводят много времени вместе, ходят на свидания в боулинг-клубы и кинотеатры. Однако вскоре после этого актриса заявила, что одинока.

Звёзды,Стив Джобс,Apple,
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