Селена Гомес показала несовершенства на фото без макияжа

Актриса Селена Гомес опубликовала серию честных селфи. Соответствующими снимками она поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.
30-летняя Селена Гомес выложила в социальных сетях несколько фотографий, на которых показала свое лицо без макияжа. Актриса не стала маскировать несовершенства с помощью косметики или фотошопа и предстала перед подписчиками такой, какая есть.
Фанаты Селены Гомес оценили естественный вид актрисы, а также поблагодарили ее за честность и смелость. «Натуральная красота», «Ты великолепна без макияжа», «Спасибо, что публикуешь такие снимки», — писали они в комментариях к посту.
В январе Селену Гомес заподозрили в романе с 33-летним диджеем Эндрю Таггартом, выступающим в дуэте The Chainsmokers с Алексом Полом. Раньше он встречался с младшей дочерью основателя Apple Стива Джобса Ив. Инсайдеры сообщили, что Гомес и Таггарт проводят много времени вместе, ходят на свидания в боулинг-клубы и кинотеатры. Однако вскоре после этого актриса заявила, что одинока.