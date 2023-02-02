«А чья должна быть?»: Фриске рассекретила фамилию своей дочери

Луна появилась на свет в апреле 2022 года. Беременность наступила в отношениях Натальи с Александром Титовым. В одном из интервью Наталья призналась, что никогда не хотела заводить серьезных отношений с Титовым, и рассматривала его лишь как потенциального донора. После рождения Луны ее родители перестали общаться, с дочерью Александр не видится.