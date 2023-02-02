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1 час назад

«А чья должна быть?»: Фриске рассекретила фамилию своей дочери

WomanHit.ru

Вот что написано в документах малышки.

«А чья должна быть?»: Фриске рассекретила фамилию своей дочери
Фото: WomanhitWomanhit

Наталья Фриске призналась, что ее девятимесячная дочка Луна носит фамилию Фриске. Бывшая солистка «Блестящих» твердо намерена воспитать малышку без участия биологического отца.

Луна появилась на свет в апреле 2022 года. Беременность наступила в отношениях Натальи с Александром Титовым. В одном из интервью Наталья призналась, что никогда не хотела заводить серьезных отношений с Титовым, и рассматривала его лишь как потенциального донора. После рождения Луны ее родители перестали общаться, с дочерью Александр не видится.

Наталья ответила журналистам на вопрос о том, чью фамилию носит Луна. «Фриске, конечно, а чья должна быть? В графе отец у нас прочерк!» — заявила Наталья журналистам выходящей на НТВ передачи «Ты не поверишь!».

Звёзды,Наталья Фриске,Александр Титов,
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