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2 часа назад

Звезда сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега стала новым лицом adidas

Газета.Ruиещё 1

Актриса Дженна Ортега, известная ролью Уэнсдей Аддамс в одноименном сериале, стала новым амбассадором adidas и снялась в рекламной кампании бренда. Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте марки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Звезда сериала "Уэнсдей" стала новым лицом adidas
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В своем заявлении Брайан Греви, член исполнительного совета adidas, назвал Дженну Ортегу «пионером нового поколения», чей «свежий и творческий образ мышления» вдохновляет бренд. По его словам, вместе с актрисой компания планирует представить совершенно новый бренд, но подробностей коллаборации пока не раскрывает.

Отмечается, что Дженна Ортега — большая поклонница спорта, в частности футбола и йоги, а с adidas ее объединяет «стремление развивать культуру нового поколения».

«Моя любовь к adidas началась в далеком прошлом. Он [бренд] всегда присутствовал в спорте, музыке и культуре и продолжает оставаться новатором во многих областях. В детстве я всегда носила кроссовки и футболки adidas, и по сей день большая часть моего гардероба состоит из культовых трех полосок», — прокомментировала актриса.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Дженна Ортега стала гостьей шоу Saint Laurent в Париже.

Звёзды,Дженна Ортега,
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