Звезда сериала "Уэнсдей" стала новым лицом adidas

«Моя любовь к adidas началась в далеком прошлом. Он [бренд] всегда присутствовал в спорте, музыке и культуре и продолжает оставаться новатором во многих областях. В детстве я всегда носила кроссовки и футболки adidas, и по сей день большая часть моего гардероба состоит из культовых трех полосок», — прокомментировала актриса.