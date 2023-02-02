Бузова снялась обнаженной в полотенце после массажа

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова снялась обнаженной во время поездки в ЮАР. Соответствующее фото появилось в ее социальных сетях.

Фото: Лента.ру Лента.ру

На размещенных кадрах знаменитость предстала, сидя на кушетке без одежды. Она прикрыла часть тела полотенцем, а также обернула тканью влажные волосы. При этом образ звезды дополняли очки в массивной оправе, браслет-цепочка и черные шлепанцы.

«Лучшие продюсеры записали меня на первый массаж в этом году», — заявила она ранее.

Кроме того, после она показала снимок, где позировала в красной пижаме, которая состояла из топа с кружевной отделкой в районе груди и коротких шортов. В качестве локации исполнительница указала отель, расположенный на территории частного заповедника Капама.

«Здесь я проведу больше месяца. Подробности вам пока говорить не могу», — отметила Бузова.