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1 час назад

Бузова снялась обнаженной в полотенце после массажа

Lenta.ru

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова снялась обнаженной во время поездки в ЮАР. Соответствующее фото появилось в ее социальных сетях.

Бузова снялась обнаженной в полотенце после массажа
Фото: Лента.руЛента.ру

На размещенных кадрах знаменитость предстала, сидя на кушетке без одежды. Она прикрыла часть тела полотенцем, а также обернула тканью влажные волосы. При этом образ звезды дополняли очки в массивной оправе, браслет-цепочка и черные шлепанцы.

«Лучшие продюсеры записали меня на первый массаж в этом году», — заявила она ранее.

Кроме того, после она показала снимок, где позировала в красной пижаме, которая состояла из топа с кружевной отделкой в районе груди и коротких шортов. В качестве локации исполнительница указала отель, расположенный на территории частного заповедника Капама.

«Здесь я проведу больше месяца. Подробности вам пока говорить не могу», — отметила Бузова.

В январе Ольга Бузова появилась на публике в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Знаменитость прошлась по улицам Кейптауна в блестящем костюме ярко-синего цвета, который состоит из облегающих брюк и пиджака, надетого поверх бюстгальтера.

Звёзды,Ольга Бузова,
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