Певица Рита Ора впервые показала помолвочное кольцо, которым режиссер Тайка Вайтити сделал ей предложение руки и сердца, и призналась, что выбрала его сама. Об этом сообщает Daily Mail.

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В среду, 1 февраля, Рита Ора пришла на вечернее ток-шоу Джимми Фэллона, где впервые похвасталась кольцами от новоиспеченного мужа, режиссера Тайки Вайтити, — помолвочным с изумрудом и классическим обручальным.

«Я впервые показываю свое кольцо. Мне кажется, ты стал частью наших отношений, потому что мы смотрим твое шоу каждый вечер. Это странно?» — поделилась Рита Ора.

Певица призналась, что помогла возлюбленному с выбором кольца для помолвки. «Я отвела его в ювелирный магазин и точно указала на кольцо, которое хочу», — рассказала она.

В 2022 году Рита Ора вышла за Тайку Вайтити, с которым встречалась около года. Певица и кинорежиссер тайно поженились в Лондоне и отметили это событие в узком кругу родственников и близких друзей. Ожидается, что вскоре пара устроит пышную свадьбу.