Нюшу сравнили со звездой фильмов для взрослых из-за откровенных фото

В соцсетях Нюши обычно преобладает детско-семейный контент, а откровенные снимки певица публикует редко. Но, как оказалось, метко. На днях артистка показала фото из отпуска на Мальдивах. В кадре она томно позирует в соблазнительном купальнике, со всех сторон демонстрируя роскошные формы. То ли с непривычки, то ли из зависти, подписчики внезапно набросились на Нюшу с критикой. Многие решили, что такие кадры — это чересчур для замужней девушки и матери. Да, тело шикарное, но к чему, мол, его выставлять на всеобщее обозрение?