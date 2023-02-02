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1 час назад

Нюшу сравнили со звездой фильмов для взрослых из-за откровенных фото

Super.ru

В соцсетях Нюши обычно преобладает детско-семейный контент, а откровенные снимки певица публикует редко. Но, как оказалось, метко. На днях артистка показала фото из отпуска на Мальдивах. В кадре она томно позирует в соблазнительном купальнике, со всех сторон демонстрируя роскошные формы. То ли с непривычки, то ли из зависти, подписчики внезапно набросились на Нюшу с критикой. Многие решили, что такие кадры — это чересчур для замужней девушки и матери. Да, тело шикарное, но к чему, мол, его выставлять на всеобщее обозрение?

Нюшу сравнили со звездой фильмов для взрослых из-за откровенных фото
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

«Достали эти певчихи голым задом. Кому это интересно? Лучше быть немного скрытной, тогда были бы интересными; как все вульгарно», «Зачем так тело свое показывать, вы же замужем», «Для чего выставлять себя так. Замужняя женщина, мать», «Кому это надо?», «Теперь везде будет пятую точку показывать», «Как из журнала порнозвезд», — комментируют пост подписчики. Нашлись и те, кто решил, что такие фото Нюша стала публиковать под влиянием подруги Виктории Лопыревой.

Super.ru

Но мнение высказали и менее завистливые фоллловеры. Кто-то восхищался красотой ног Нюши, а кто-то и вовсе писал: «Идеальна!», «Королева!», «Секси!» Среди тех, кто пришел в восторг от фотографий Нюши, оказались и некоторые звезды. Клава Кока оставила добродушный смайлик с сердечками, а Оксана Самойлова назвала певицу милашкой. Мы тоже ставим уверенный лайк и выражаем восхищение: гены генами, но такая фигура — это титанический труд в спортзале!

Звёзды,Оксана Самойлова,Клава Кока,Виктория Лопырева,
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