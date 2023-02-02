Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Актриса Джессика Симпсон призналась в тайном романе с голливудской звездой

Мира Маркина

Актриса Джессика Симпсон в новом интервью призналась в тайном романе с голливудской звездой первой величины. Артистку цитирует TooFab.

Джессика Симпсон призналась в тайном романе со звездой Голливуда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Симпсон, с актером, имени которого она не называет, Джессика познакомилась на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2001 году. Артист был кумиром ее юности, и Симпсон удалось обменяться с ним телефонами. Однако после этого их связь прервалась.

Актеры встретились вновь в номере отеля в 2006 году, после того, как Симпсон попросила знакомого продюсера организовать им встречу. У них произошел поцелуй, а после мужчина продолжал писать Симпсон сообщения, хотя был в отношениях.

Актриса отказалась встречаться с занятым мужчиной, но он уверил ее, что расстался с девушкой. Так, Симпсон и ее возлюбленный продолжили видеться в клубах и на вечеринках у друзей. Но, по признанию звезды, секса у них не было.

Клара Новикова раскрыла правду о новом романе

Интимная встреча должна была состояться на съемках фильма с этим актером. К месту съемок они прилетели на частном самолете, но в отель отправились в разных машинах и остановились в разных номерах. В свой Симпсон пришлось подниматься по пожарной лестнице, из-за чего она почувствовала себя "девушкой по вызову". В конце концов, актриса решила прекратить связь:

"Плевать, что он был моей осуществившейся подростковой мечтой, это был не тот выбор, которым та юная я гордилась бы".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри.

Звёзды,Клара Новикова,Джессика Симпсон,Джим Керри,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители