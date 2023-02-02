Джессика Симпсон призналась в тайном романе со звездой Голливуда

Актриса Джессика Симпсон в новом интервью призналась в тайном романе с голливудской звездой первой величины. Артистку цитирует TooFab.

По словам Симпсон, с актером, имени которого она не называет, Джессика познакомилась на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2001 году. Артист был кумиром ее юности, и Симпсон удалось обменяться с ним телефонами. Однако после этого их связь прервалась.

Актеры встретились вновь в номере отеля в 2006 году, после того, как Симпсон попросила знакомого продюсера организовать им встречу. У них произошел поцелуй, а после мужчина продолжал писать Симпсон сообщения, хотя был в отношениях.

Актриса отказалась встречаться с занятым мужчиной, но он уверил ее, что расстался с девушкой. Так, Симпсон и ее возлюбленный продолжили видеться в клубах и на вечеринках у друзей. Но, по признанию звезды, секса у них не было.

Интимная встреча должна была состояться на съемках фильма с этим актером. К месту съемок они прилетели на частном самолете, но в отель отправились в разных машинах и остановились в разных номерах. В свой Симпсон пришлось подниматься по пожарной лестнице, из-за чего она почувствовала себя "девушкой по вызову". В конце концов, актриса решила прекратить связь:

"Плевать, что он был моей осуществившейся подростковой мечтой, это был не тот выбор, которым та юная я гордилась бы".