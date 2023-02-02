Самбурская сравнила себя с глистой после тренировки в зале

Актриса Настасья Самбурская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала фигуру после тренировки в зале и сравнила себя с глистой.
«Ну, где? Давай, показывай. Раньше, когда я была здоровая, я так делала, и это было прикольно. А сейчас я как глиста, которая стоит и напрягает там что-то у себя», — посмеялась Самбурская.
Вместе с этим фанаты звезды «Универа» убеждают артистку в том, что она находится в великолепной физической форме — они неоднократно спрашивают Самбурскую, как ей удается поддерживать такую фигуру.
Ранее Самбурская сообщила, что за первую роль в театре получила 800 рублей.