Свик впервые высказался о причине развода с женой

Вот и разразился очередной громкий развод. Раскол произошел в семье музыканта Леши Свика и его, видимо, уже экс-супруги Ксении Ткачевой. Внимательные подписчики давно подозревали неладное, в том числе потому, что партнеров часто замечали без обручальных колец. Впервые заявила о решении развестись супруга рэпера, опубликовав пост в личном блоге. По словам Ксении, причиной стала измена Леши с девушкой, которая еще и была на их свадьбе.
До вчерашнего дня сам исполнитель произошедшее в семье не комментировал. А прервать молчание решил так же, обратившись к подписчикам в Инстаграме (запрещен в РФ).
«Привет, мои юные обретатели свечек. Если собрать у каждого из тех, кто "держал" при моей измене, то получится неплохая восковая девушка, которую вы, видимо, тоже припишете мне. Я уважаю свой выбор и мать моего ребенка и не стану здесь писать о настоящих причинах нашего развода. Пускай для вас останется еще место для ваших фантазий. Что касаемо другой девушки, которую вы, мои юные шпионы, якобы обнаружили, то угомоните ваши шпионские таланты. Ни одна девушка не виновата в нашем разводе. Всем адекватным — спасибо!» — написал Свик.
Кто бы мог подумать, что разлад в семье рэпера случится так быстро. Пара сыграла свадьбу только в середине прошлого года, а в декабре на свет появился их первенец. Хотели бы пожелать супругам все-таки попробовать сохранить союз, но чувствуется, настроены они решительно...