Свик впервые высказался о причине развода с женой

«Привет, мои юные обретатели свечек. Если собрать у каждого из тех, кто "держал" при моей измене, то получится неплохая восковая девушка, которую вы, видимо, тоже припишете мне. Я уважаю свой выбор и мать моего ребенка и не стану здесь писать о настоящих причинах нашего развода. Пускай для вас останется еще место для ваших фантазий. Что касаемо другой девушки, которую вы, мои юные шпионы, якобы обнаружили, то угомоните ваши шпионские таланты. Ни одна девушка не виновата в нашем разводе. Всем адекватным — спасибо!» — написал Свик.