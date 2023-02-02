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3 часа назад

Шакире 46: горячие романы звезды до встречи с Жераром Пике

Диана Товсепова

Всемирноизвестной поп-звезде Шакире второго февраля исполняется 46 лет.

1/11 Шакира Изабель Мебарак Риполь родилась второго февраля 1977 года в портовом колумбийском городке Барранкилья. Она дебютировала с записи с Sony Music Colombia в возрасте 13 лет, однако успех пришел к ней не сразу.
Фото: globallookpress.com
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2/11 Первые два альбома Шакиры провалились, третий и четвертый ничего не заработали, но сделали ее узнаваемой в Латинской Америке. И только пятый, уже англоязычный альбом, получил бешеный успех, распродавшись тиражом в около 13 миллионов копий.
Фото: globallookpress.com
3/11 Ее песня «Whenever, Wherever» стала самой продаваемой в 2002 году. Дальше Шакира успешно брала все новые и новые высоты своей карьеры.
Фото: globallookpress.com
4/11 Сообщается, что Шакира встречалась со звездой мексиканских теленовелл Освальдо Риосом в 1997 году. Риос был невероятно привлекательным молодым актером (кстати, по маме он - армянин). Они встречались с Шакирой восемь месяцев и, как рассказывала певица, были влюблены друг в друга.
Фото: Соцсети
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5/11 Риос был старше Шакиры на 16 лет, но смотрелись они вдвоем очень эффектно.
Фото: Соцсети
6/11 Сейчас Освальдо 62 года и он все еще красив, горяч и снимается в популярных латиноамериканских сериалах.
Фото: Соцсети
7/11 В 2000 году Шакира начала отношения с аргентинским адвокатом Антонио де ла Руа. В интервью 2009 года Шакира заявляла, что и без документов чувствует себя замужем за Антонио. После 10 лет совместной жизни Шакира и де ла Руа расстались в августе 2010 года, что она назвала «обоюдным решением». Она написала, что пара «рассматривает этот период разлуки как временный», а де ла Руа курирует «деловые и карьерные интересы Шакиры, как он всегда делал».
Фото: globallookpress.com
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8/11 Однако в 2011 году она прекратила свое партнерство с мужчиной, а позже выяснилось, что Антонио подал в суд на Шакиру, требуя 100 миллионов долларов за то, что она прекратила с ним работать.
Фото: Wikimedia Commons
9/11 Спустя некоторое время после окончания долгих отношений с Антонио, Шакира встречает молодого испанского футболиста Жерара Пике. Пике, который младше ее ровно на десять лет, и Шакира познакомились весной 2010 года после того, как он снялся в клипе на песню Шакиры «Waka Waka» — официальная песня чемпионата мира по футболу 2010 года. Завязался чувственный роман. Пара поселилась в Барселоне, где жил в Пике. В 2013 году родился их первый сын Милан. В 2014 году Шакира рассказывала: «Жерар со мной, потому что он хочет быть с Шакирой человеком, а не знаменитостью. Есть настоящая любовь, нет скрытых мотивов. И я с ним, потому что он самый удивительный человек, которого я когда-либо встречала. Мы хотим одних и тех же вещей, нам нравятся одни и те же вещи, мы ненавидим одни и те же вещи. Я никогда в жизни не была с кем-то настолько страстным».
Фото: Соцсети
10/11 Шакира родила второго сына, Сашу, 29 января 2015 года. Forbes включил Шакиру и Пике в список «Самых влиятельных пар мира». В июне 2022 года пара шокировала поклонников, когда объявила о своем расставании после 11 лет отношений. «С сожалением подтверждаем, что мы расстаемся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим наивысшим приоритетом, мы просим вас уважать их частную жизнь», — написала бывшая пара в совместном заявлении.
Фото: Соцсети
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11/11 Несмотря на то, что у пары есть двое детей, без скандалов не обошлось. Выяснилось, что семья распалась из-за неоднократных измен Жерара с молодыми моделями. Шакире расставание далось непросто и она выпустила песню, где заявила о том, что Жерар не был достоин такой девушки, как она. Однако песня оказалась настолько язвительной, что многие посчитали это слабостью Шакиры, которая не смогла отпустить обиду на бывшего. Очевидно, что разойтись мирно бывшим возлюбленным не удалось.
Фото: Соцсети

Колумбийская певица завоевала сердца миллионов своим необычным голосом и сумасшедше красивыми танцами. Но в личной жизни даже у таких невероятных красавиц случаются проблемы. Так, последний скандал с ее экс-супругом Жераром Пике удивил фанатов звезды.

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Освальдо Риос

Сообщается, что Шакира встречалась со звездой мексиканских теленовелл Освальдо Риосом в 1997 году. Риос был невероятно привлекательным молодым актером (кстати, по маме он - армянин). Они встречались с Шакирой восемь месяцев и, как рассказывала певица, были влюблены друг в друга.

Антонио де Ла Руа

В 2000 году Шакира начала отношения с аргентинским адвокатом Антонио де ла Руа. В интервью 2009 года Шакира заявляла, что и без документов чувствует себя замужем за Антонио.

После 10 лет совместной жизни Шакира и де ла Руа расстались в августе 2010 года, что она назвала «обоюдным решением». Она написала, что пара «рассматривает этот период разлуки как временный», а де ла Руа курирует «деловые и карьерные интересы Шакиры, как он всегда делал».

Однако в 2011 году она прекратила свое партнерство с мужчиной, а позже выяснилось, что Антонио подал в суд на Шакиру, требуя 100 миллионов долларов за то, что она прекратила с ним работать.

Жерар Пике

Спустя некоторое время после окончания долгих отношений с Антонио, Шакира встречает молодого испанского футболиста Жерара Пике. Пике, который младше ее ровно на десять лет, и Шакира познакомились весной 2010 года после того, как он снялся в клипе на песню Шакиры «Waka Waka» — официальная песня чемпионата мира по футболу 2010 года.

Завязался чувственный роман. Пара поселилась в Барселоне, Шакира родила двоих детей и души не чаяла в муже.

Весь мир умилялся совместным фото Шаки и Жерара, утверждаясь в том, что любви покорны все возрасты. Однако летом 2022 года фанаты были крайне удивлены, когда услышали о расставании пары.

Шакира и другие: звезды, которые мастерски отомстили бывшим

Причем тепло разойтись не удалось. Жерар, как стало известно, изменял любимой с молодыми моделями, чего Шакира простить ему не смогла.

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