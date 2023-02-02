9/11

Спустя некоторое время после окончания долгих отношений с Антонио, Шакира встречает молодого испанского футболиста Жерара Пике. Пике, который младше ее ровно на десять лет, и Шакира познакомились весной 2010 года после того, как он снялся в клипе на песню Шакиры «Waka Waka» — официальная песня чемпионата мира по футболу 2010 года. Завязался чувственный роман. Пара поселилась в Барселоне, где жил в Пике. В 2013 году родился их первый сын Милан. В 2014 году Шакира рассказывала: «Жерар со мной, потому что он хочет быть с Шакирой человеком, а не знаменитостью. Есть настоящая любовь, нет скрытых мотивов. И я с ним, потому что он самый удивительный человек, которого я когда-либо встречала. Мы хотим одних и тех же вещей, нам нравятся одни и те же вещи, мы ненавидим одни и те же вещи. Я никогда в жизни не была с кем-то настолько страстным».