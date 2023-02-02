Всемирноизвестной поп-звезде Шакире второго февраля исполняется 46 лет.
Колумбийская певица завоевала сердца миллионов своим необычным голосом и сумасшедше красивыми танцами. Но в личной жизни даже у таких невероятных красавиц случаются проблемы. Так, последний скандал с ее экс-супругом Жераром Пике удивил фанатов звезды.
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"Рамблер" раскроет некоторые детали из личной жизни звезды и расскажет о ее романах до встречи с испанским футболистом.
Освальдо Риос
Сообщается, что Шакира встречалась со звездой мексиканских теленовелл Освальдо Риосом в 1997 году. Риос был невероятно привлекательным молодым актером (кстати, по маме он - армянин). Они встречались с Шакирой восемь месяцев и, как рассказывала певица, были влюблены друг в друга.
Антонио де Ла Руа
В 2000 году Шакира начала отношения с аргентинским адвокатом Антонио де ла Руа. В интервью 2009 года Шакира заявляла, что и без документов чувствует себя замужем за Антонио.
После 10 лет совместной жизни Шакира и де ла Руа расстались в августе 2010 года, что она назвала «обоюдным решением». Она написала, что пара «рассматривает этот период разлуки как временный», а де ла Руа курирует «деловые и карьерные интересы Шакиры, как он всегда делал».
Однако в 2011 году она прекратила свое партнерство с мужчиной, а позже выяснилось, что Антонио подал в суд на Шакиру, требуя 100 миллионов долларов за то, что она прекратила с ним работать.
Жерар Пике
Спустя некоторое время после окончания долгих отношений с Антонио, Шакира встречает молодого испанского футболиста Жерара Пике. Пике, который младше ее ровно на десять лет, и Шакира познакомились весной 2010 года после того, как он снялся в клипе на песню Шакиры «Waka Waka» — официальная песня чемпионата мира по футболу 2010 года.
Завязался чувственный роман. Пара поселилась в Барселоне, Шакира родила двоих детей и души не чаяла в муже.
Весь мир умилялся совместным фото Шаки и Жерара, утверждаясь в том, что любви покорны все возрасты. Однако летом 2022 года фанаты были крайне удивлены, когда услышали о расставании пары.