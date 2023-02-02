49-летняя Клум спровоцировала слухи о пятой беременности

Немецкая супермодель Хайди Клум задумалась о пополнении в семье. Об этом она рассказала в эфире шоу Дженнифер Хадсон.

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49-летняя модель спровоцировала слухи о пятой беременности после того, как рассуждала о ребенке во время съемок нового выпуска шоу.

«Я рожала уже четыре раза. А потом каждый раз кормила грудью по восемь месяцев, а затем снова беременела. Три раза получилось подряд. Напомню, у меня дети 18, 17, 16 и 13 лет», — начала Хайди Клум.

Позже она добавила, что «последний раз она слишком долго пыталась забеременеть, поэтому была бы рада, если бы это случилось снова». Поклонники начали обсуждать комментарий супермодели в соцсетях и распустили слухи о возможной пятой беременности.

Хайди Клум и Том Каулитц поженились в августе 2019 года. Этот брак стал для Каулитца первым, а для Клум, которая старше него на 17 лет, — третьим. В 1997-2002 годах она была замужем за стилистом Риком Пипино. В 2005-м она вышла замуж за британского музыканта Сила, от которого впоследствии родила троих детей — сыновей Генри, Йохана и дочь Лу. Певец также удочерил Лени, дочь супермодели от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. В 2012-м супруги развелись.