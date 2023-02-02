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2 часа назад

Ирина Шейк стала звездой первой рекламы Vivienne Westwood после смерти дизайнера

Газета.Ru

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в первом кампейне бренда Vivienne Westwood после смерти дизайнера. Снимки появились в социальной сети бренда.

Шейк стала звездой первой рекламы Vivienne Westwood после смерти дизайнера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фотографами новой рекламы выступили Юрген Теллер и Сабина Шредер, под присмотром мужа Вивьен Андреаса Кронталера. Ирина Шейк стала главной звездой кампании и примерила несколько образов. Главным стало фото супермодели в пышном черно-белом платье Vivienne Westwood, представленном на последнем показе. Среди других аутфитов — мини-шорты с топом и лаковые платья.

29 декабря 2022 года Вивьен Вествуд мирно скончалась в окружении своей семьи в Клэпхеме, Южный Лондон. Модельер родилась 8 апреля 1941 года. За свою деятельность Вествуд была награждена Орденом Британской Империи. В общей сложности по всему миру открыто более 500 бутиков Vivienne Westwood, а также выпускается несколько линий одежды.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк в мини-платье с открытыми плечами прошлась по подиуму на показе Mugler в Париже.

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