Шейк стала звездой первой рекламы Vivienne Westwood после смерти дизайнера

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в первом кампейне бренда Vivienne Westwood после смерти дизайнера. Снимки появились в социальной сети бренда.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Фотографами новой рекламы выступили Юрген Теллер и Сабина Шредер, под присмотром мужа Вивьен Андреаса Кронталера. Ирина Шейк стала главной звездой кампании и примерила несколько образов. Главным стало фото супермодели в пышном черно-белом платье Vivienne Westwood, представленном на последнем показе. Среди других аутфитов — мини-шорты с топом и лаковые платья.

29 декабря 2022 года Вивьен Вествуд мирно скончалась в окружении своей семьи в Клэпхеме, Южный Лондон. Модельер родилась 8 апреля 1941 года. За свою деятельность Вествуд была награждена Орденом Британской Империи. В общей сложности по всему миру открыто более 500 бутиков Vivienne Westwood, а также выпускается несколько линий одежды.