Почему Брухунова тратит миллионы на одежду, но так и не стала иконой стиля

Эксперт объяснил модные ошибки молодой жены Евгения Петросяна.

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Татьяна Брухунова, молодая жена юмориста Евгения Петросяна, не жалеет времени и денег на свои наряды и называет стиль одним из своих главных интересов. Однако в Сети ее луки неизменно критикуют и называют «бабушкиными» — за любовь к ретро и необычные сочетания.

А вот стилист Селена Сафарова похвалила Татьяну за смелость: не каждый человек решится на такие эксперименты.

«У нее прослеживается ДНК личного стиля. Ретро мотивы и юмор во главе почти каждого образа. Ее веселый нрав и дорогие бренды заставляют нас обратить внимание на непохожесть Татьяны. Девушку видно даже тогда, когда ее образы составлены не совсем гармонично», — рассказала эксперт passion.ru.

Стилист считает, что на гардероб Брухуновой влияют несколько архетипов личности: «Когда мудреца слишком много, нам кажется, что Татьяна выглядит старше своих лет. Когда у руля опекун, то мы видим нотку Мэри Поппинс. А если есть бантики, носочки, смешные принты и необычные украшения, то перед нами — шут! Только когда всех троих Татьяна сочетает в своих образах дозировано, ее стиль получается безупречным».