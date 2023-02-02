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1 час назад

Об отношениях с Давой честно рассказала популярная ведущая

Super.ru

Блогер и автор YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» Наташа Гасанханова и Дава вместе участвовали в нашумевшем телепроекте «Наследники и самозванцы». В процессе съемок они сблизились, чем многих удивили: до проекта Наташа жестко высмеивала Давида, не скрывая своей антипатии. Но в проекте они оказались в одной команде, и все изменилось. В Сети гадают: как образовался этот тандем и что на самом деле происходит между Давидом и Наташей?

Об отношениях с Давой честно рассказала популярная ведущая
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я благодарна Всевышнему и всем, кому только можно, за то, что Дава есть в моей жизни. Этот человек мне напоминает меня саму. Он такой же раненый, такой же добрый внутри, он в чем-то заложник собственного образа. Он великолепный человек и очень надежный друг. Я его очень сильно люблю», — призналась Наташа в шоу «Алена, блин!». На фантазии тех, кто приписывает им роман и создает романтические коллажи с их фотографиями, Наташа и Дава реагируют с юмором. «Мы ржем над этим, я вообще, когда ему звоню, говорю: "Привет, любимый, привет, мой муж"», — сказала девушка.

Но рассказ Наташи про супердружбу с Манукяном прервала ведущая шоу: «Подожди, ты сама мне рассказывала, что Дава тебе так нравится, что, если бы это все было не в виде игры, ты бы на самом деле вышла за него замуж. Это правда?» Наташа сначала расстроилась и вспомнила, что обещала никогда не ходить на интервью к друзьям. Оказалось, что об этом она действительно рассказывала Алене, но за рамками эфира, на кухне. «Он правда очень симпатичный парень, статный, высокий, у него широкие плечи, красивая внешность. Да, зуба нет, но все мы не без греха. Он очень красивый парень, но он мой друган, братан. Я не могу испытывать к нему сексуальное влечение», — ответила 28-летняя блогерша.

Ну и в доказательство того, что она действительно хороший друг, Наташа отказалась комментировать прошлые романы Давы: «Мы близко дружим, обсуждаем и мою личную жизнь, и его. Но я, как хороший друг, чужие секретики не выдаю. Он публичный человек и выбрал для себя закрытую концепцию отношений».

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