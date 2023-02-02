Королева прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном

Певица Наташа Королева прокомментировала слова балерины Анастасии Волочковой о разводе с Сергеем Глушко (Тарзаном). Подробностями артистка поделилась в беседе с mk.ru.
Королева заявила, что в отношениях с Тарзаном у нее "тишь да гладь и Божья благодать". Она также отметила, что в 2023 году они с мужем отметят 20 лет брака.
Кроме этого, певица намекнула, что не стоит всерьез воспринимать каждое высказывание Волочковой:
"Я ничего не поняла сначала. А потом мне говорят: "Настя Волочкова сказала!". А-а-а, Настя! Ей можно, пускай рассказывает".