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2 часа назад

Певица Наташа Королева прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном

Мария Иглина

Певица Наташа Королева прокомментировала слова балерины Анастасии Волочковой о разводе с Сергеем Глушко (Тарзаном). Подробностями артистка поделилась в беседе с mk.ru.

Королева прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Королева заявила, что в отношениях с Тарзаном у нее "тишь да гладь и Божья благодать". Она также отметила, что в 2023 году они с мужем отметят 20 лет брака.

Жена Николаева призналась, что плакала после его развода с Королевой

Кроме этого, певица намекнула, что не стоит всерьез воспринимать каждое высказывание Волочковой:

"Я ничего не поняла сначала. А потом мне говорят: "Настя Волочкова сказала!". А-а-а, Настя! Ей можно, пускай рассказывает".

Ранее Джессика Симпсон призналась в тайном романе со звездой Голливуда.

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