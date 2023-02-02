Фриске призналась, что прощала измены

Фриске отметила, что раньше жила с человеком, который ей изменял. По словам девушки, сейчас она так бы не сделала. Блогерша не хочет тратить время на человека, который ее не ценит и не уважает. Она считает, что если человек по-настоящему любит, то никогда не предаст.