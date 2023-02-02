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1 час назад

Актер Эштон Кутчер вспомнил попытки ЭКО и выкидыш бывшей жены Деми Мур

Мария Иглина

Актер Эштон Кутчер вспомнил о непростом периоде своей жизни, когда у его бывшей супруги Деми Мур случился выкидыш на позднем сроке беременности. Подробностями он поделился интервью журналу Esquire.

Эштон Кутчер вспомнил попытки ЭКО и выкидыш бывшей жены Деми Мур
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

"Потерять ребенка, о котором ты думаешь, что он у тебя будет, очень, очень больно. Каждый справляется с этим по-разному", — признался актер.

После потери ребенка в паре случилось множество проблем, среди которых борьба Деми Мур с алкогольной зависимостью и неудачная попытка ЭКО.

Дочь Уиллиса и Мур рассекретила беременность

Кутчер также вспомнил, каково это было стать отчимом для детей Мур:

"Мне было 26 лет, и я нес ответственность за 8-летнего, 10-летнего и 12-летнего ребенка. Именно так некоторые родители подростков должны переживать свои двадцать лет".

Сейчас актер состоит в браке с актрисой Милой Кунис. Пара воспитывает сына Дмитрия и дочь Уайатт.

Ранее Королева прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном.

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