Эштон Кутчер вспомнил попытки ЭКО и выкидыш бывшей жены Деми Мур

Актер Эштон Кутчер вспомнил о непростом периоде своей жизни, когда у его бывшей супруги Деми Мур случился выкидыш на позднем сроке беременности. Подробностями он поделился интервью журналу Esquire.
"Потерять ребенка, о котором ты думаешь, что он у тебя будет, очень, очень больно. Каждый справляется с этим по-разному", — признался актер.
После потери ребенка в паре случилось множество проблем, среди которых борьба Деми Мур с алкогольной зависимостью и неудачная попытка ЭКО.
Кутчер также вспомнил, каково это было стать отчимом для детей Мур:
"Мне было 26 лет, и я нес ответственность за 8-летнего, 10-летнего и 12-летнего ребенка. Именно так некоторые родители подростков должны переживать свои двадцать лет".
Сейчас актер состоит в браке с актрисой Милой Кунис. Пара воспитывает сына Дмитрия и дочь Уайатт.