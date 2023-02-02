Ведьмы! Как этим звездам удается не меняться с годами

Говорят, современные женщины начинают стареть гораздо позже. И голливудские дивы — отличное этому доказательство. Если просмотреть на этих знаменитостей, можно подумать, что последние 10—15 лет они провели в криокамере, ведь за долгие годы совершенно не изменились.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Сандра Буллок

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Звезда романтических комедий и сейчас, и пятнадцать лет назад выглядела элегантно, естественно. При этом Сандра никогда не прибегала к пластическим операциям, но обожает кабинеты косметологов. К уколам красоты актриса относится с осторожностью: она устраняет носогубные складки и межбровную морщинку, но оставляет небольшие лучики у глаз и на лбу. Это позволяет лицу оставаться естественным. За фигурой Буллок следит не менее тщательно: час в день она уделяет тренировкам, чередуя пилатес и силовые нагрузки, иногда устраивает разгрузочные дни и предпочитает зеленые вощи и рыбу остальным блюдам.

Энн Хэтэуэй

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Эта актриса, кажется, с годами становится лишь привлекательнее. Энн тоже сознательно отказывается от пластической хирургии, не исправляет даже опущенные уголки глаз. При этом, как и Сандра, Хэтэуэй старается довольно часто посещать косметолога: она обожает плазмолифтинг и использует уколы ботокса в зону лба и носогубной складки.

Сальма Хайек

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Недавно 57-летняя актриса появилась на премьере нового фильма в прозрачном платье из сетчатой ткани. И поклонники еще раз убедились: Сальма выглядит безупречно. Кстати, звезда — противница диет, она обожает вкусно поесть. А секретом красоты считает здоровый сон, постоянные прогулки (у артистки семь собак, с которыми она часто гуляет самостоятельно) и много смеха. А еще Хаек обожает натуральные маски, а к косметологу ходит, чтобы сделать шлифовку, пилинг и альгинатные маски.

Джессика Альба

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Сколько лет Джессике? Скорее всего, неискушенный зритель ответит, что около тридцати. На самом деле, в прошлом году актрисе исполнился 41 год. Мама троих детей сияет не только на красных дорожках, но и на неожиданных фото, сделанных папарацци. Оставаться молодой ей помогает йога, очень чистое питание, а еще постоянные походы к косметологу. Хотя сама Альба считает, что просто в совершенстве освоила искусство макияжа.

Шакира

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