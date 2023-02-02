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1 час назад

40-летняя Юлия Ковальчук опубликовала фото без макияжа

Мослента

Фото без макияжа опубликовала 40-летняя певица Юлия Ковальчук в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На выложенных в сеть селфи артистка позирует в халате при естественном дневном свете. Фото не обработаны фильтрами.

40-летняя Юлия Ковальчук опубликовала фото без макияжа
Фото: МослентаМослента

«Доброе утро. Сейчас в мире тренд на натуральность — и пусть же он продлится как можно дольше», — подписала пост Ковальчук.

Комментаторы отметили, что артистка находится в отличной форме. «Красотка», «Естественная и чистая», «Огонь», — отреагировали они.

Звёзды,Юлия Ковальчук,
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