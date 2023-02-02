40-летняя Юлия Ковальчук опубликовала фото без макияжа

Фото без макияжа опубликовала 40-летняя певица Юлия Ковальчук в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На выложенных в сеть селфи артистка позирует в халате при естественном дневном свете. Фото не обработаны фильтрами.