Дочь Кайли Дженнер отметила 5-летие вечеринкой с "надувной головой"

Для первого юбилея Сторми Кайли Дженнер устроила торжественную вечеринку, на которую пригласила друзей и близких. Однако внимание поклонников привлекли декорации на празднике. Блогер установила при входе гигантский надувной туннель Astroworld в форме головы ее дочери, а также гигантскую горку в той же форме. В числе гостей были многие звезды, в их числе вся семья Кардашьян-Дженнер.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт начали встречаться в 2017 году, а спустя год у пары родилась дочь Сторми. В октябре 2019 Кайли и Трэвис объявили, что "берут паузу" в отношениях, а в июне 2021 снова сошлись. В феврале 2022 года у пары родился сын, имя которого до сих пор не было озвучено. В начале января стало известно, что 25-летняя модель и 31-летний рэпер снова разошлись, не прожив и года после рождения второго ребенка.