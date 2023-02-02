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1 час назад

Дочь Кайли Дженнер отметила 5-летие вечеринкой с "надувной головой" и звездами

Газета.Ru

Дочь блогера Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта, Сторми, отметила пышное 5-летие в загородном доме. Снимками Кайли Дженнер поделилась в социальных сетях.

Дочь Кайли Дженнер отметила 5-летие вечеринкой с "надувной головой"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для первого юбилея Сторми Кайли Дженнер устроила торжественную вечеринку, на которую пригласила друзей и близких. Однако внимание поклонников привлекли декорации на празднике. Блогер установила при входе гигантский надувной туннель Astroworld в форме головы ее дочери, а также гигантскую горку в той же форме. В числе гостей были многие звезды, в их числе вся семья Кардашьян-Дженнер.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт начали встречаться в 2017 году, а спустя год у пары родилась дочь Сторми. В октябре 2019 Кайли и Трэвис объявили, что "берут паузу" в отношениях, а в июне 2021 снова сошлись. В феврале 2022 года у пары родился сын, имя которого до сих пор не было озвучено. В начале января стало известно, что 25-летняя модель и 31-летний рэпер снова разошлись, не прожив и года после рождения второго ребенка.

Звёзды,Трэвис Скотт,
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