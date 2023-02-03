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2 часа назад

Виктория Романец объявила о расставании с возлюбленным

Super.ru

Долгое время звезда скандальной телестройки скрывала избранника от общественности.

Виктория Романец объявила о расставании с возлюбленным
Фото: Super.ruSuper.ru

«Мне хватило клоунады в соцсетях в свое время. Если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет», — объясняла 33-летняя Виктория Романец.

Однако любопытным поклонникам все же удалось узнать некоторые факты о возлюбленном блогерши: его зовут Дарио, и он иностранец. Да и сама Виктория завесу тайны начала приоткрывать.

На снимках в Инстаграме (запрещен в РФ) то и дело появлялась спина или рука суженого. В общем, казалось, что у пары разгар конфетно-букетного периода, но вскоре Дарио из соцсетей возлюбленной пропал.

На свежих фотографиях с Бали модель веселится исключительно в компании друзей. На Дарио ни намека. Поклонники уж было начали переживать за личную жизнь кумира.

«Вы расстались с вашим иностранцем?» — поинтересовался подписчик. «Да, две недели назад. Я свободна!» — коротко ответила Виктория.

Судя по всему, о разрыве звезда переживает несильно, и это в ее стиле.

Известно, что Виктория Романец была в браке с другим участником «Дома-2» — Антоном Гусевым — около пяти лет. Причиной развода стали измены: девушка узнала, что супруг переписывался с другой. Удивительно, но разошлись они мирно, и Виктория не стала поддаваться депрессии.

«Кто-то предпочитает страдать годами, кто-то предпочитает возвращать экс-половинок. <...> Ничего удивительного в том, что кто-то из нас строит новые отношения, тусуется с кем-то...» — мудро отмечала блогерша.

В общем, у нее есть чему поучиться.

Звёзды,Виктория Романец,Антон Гусев,
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