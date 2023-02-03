Бьянка поразила поклонников резким похудением

Певица Бьянка в последнее время часто подвергается нападкам по поводу веса. Артистка показала в соцсетях результаты похудения.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Мое восстановление после серьезной операции идет достаточно активно. Спасибо всем, кто переживает», – написала Бьянка в комментариях под фото.

На снимке певица позирует в халате рядом с доктором. Она не рассказала, что за операцию сделала, но зоркие подписчики заметили отсутствие лишних килограммов.

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