Людмила Поргина заявила, что "регулярно общается" с мужем

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что "постоянно" общается с покойным мужем. Об этом сообщает Prozvezd.
По словам Поргиной, актриса ощущает присутствие покойного мужа и запах его духов. Также она слышит голос и чувствует касания Караченцова.
Она отметила, что каждый день свой начинает разговорами с ушедшим супругом.
"Когда Коля умирал, в последние минуты он мне сказал: "Я ухожу уже. Но знай, я тебя буду видеть всегда: каждую минуту, каждую секунду. Ты можешь со мной разговаривать. Ты меня не услышишь", - поделилась артистка.
Поргина добавила, что ей вовсе не страшно слышать голос Караченцова, а наоборот, в такие моменты ей очень хорошо. Актриса уверена, что связь двух близких людей "никогда не кончается".