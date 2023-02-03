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33 минуты назад

Людмила Поргина заявила, что "регулярно общается" с Караченцовым

Газета.Ru

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что "постоянно" общается с покойным мужем. Об этом сообщает Prozvezd.

Людмила Поргина заявила, что "регулярно общается" с мужем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Поргиной, актриса ощущает присутствие покойного мужа и запах его духов. Также она слышит голос и чувствует касания Караченцова.

Она отметила, что каждый день свой начинает разговорами с ушедшим супругом.

"Когда Коля умирал, в последние минуты он мне сказал: "Я ухожу уже. Но знай, я тебя буду видеть всегда: каждую минуту, каждую секунду. Ты можешь со мной разговаривать. Ты меня не услышишь", - поделилась артистка.

Поргина добавила, что ей вовсе не страшно слышать голос Караченцова, а наоборот, в такие моменты ей очень хорошо. Актриса уверена, что связь двух близких людей "никогда не кончается".

Звёзды,Николай Караченцов,Людмила Поргина,
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