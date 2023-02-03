За плечами телеведущей Даны Борисовой множество ярких и головокружительных романов. Но в последние годы общественность перестала видеть светскую львицу в обществе мужчин.
Как призналась сама звезда в своих соцсетях, она не состояла в отношениях уже целых пять лет. И хотя она привыкла жить так, тем не менее, признается теледива, порой она чувствует себя одинокой.
«Я привыкла без отношений, но иногда смутно ощущаю одиночество. Я не в отношениях с 2017 года. Согласна, это долговато», — отметила Борисова, добавив, что ей хотелось бы чувствовать рядом надежное мужское плечом.
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