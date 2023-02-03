Водонаева опровергла слухи о романе с PR-директором

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева прокомментировала в Telegram-канале слухи о романе с PR-директором Дмитрием Волковым. Водонаева опровергла слухи о любовной связи.
Она отметила, что между ней и Волковым всего лишь дружба. Теледива не понимает, почему ее все время "женят" с мужчиной. Она отметила, что их дружбе и сотрудничеству уже 11 лет.
Блогерша была замужем дважды. Впервые она сыграла свадьбу с бизнесменом Алексеем Малакеевым в 2009 году. В августе 2010-го у них родился общий сын Богдан. Супруги развелись в 2013-м.
В 2018-м ведущая вышла замуж за музыканта Алексея Комова. Через год пара рассталась.