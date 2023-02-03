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1 час назад

Дочь Мадонны не пустила на модный показ охрана

Super.ru

Точность — вежливость королей. Об этом, вероятно, позабыла 26-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон, появившись на Нью-йоркском показе Марка Джейкоба слишком поздно. В случае Недели моды прийти вовремя значит в назначенное время занять свое место в зале, а не дефилировать ко входу в здание.

Дочь Мадонны не пустила на модный показ охрана
Фото: Super.ruSuper.ru

Лурдес прибыла по адресу ровно в 18.00, показ начался аккурат в это время (респект организаторам), и, увы, девушка была остановлена охранниками: внутрь уже никого не пускали. Да-да, исключение не сделали даже для гостьи такого масштаба. Окружившие звезду папарации скандировали «Let her in! Let her», что значит пропустите ее, но строгие бодигарды были непреклонны.

Что поделаешь, мир моды жесток. Но справедлив?

Звёзды,Мадонна,
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