Дочь Мадонны не пустила на модный показ охрана

Лурдес прибыла по адресу ровно в 18.00, показ начался аккурат в это время (респект организаторам), и, увы, девушка была остановлена охранниками: внутрь уже никого не пускали. Да-да, исключение не сделали даже для гостьи такого масштаба. Окружившие звезду папарации скандировали «Let her in! Let her», что значит пропустите ее, но строгие бодигарды были непреклонны.