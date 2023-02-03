Оксана Фандера похвасталась роскошными седыми волосами

Долгие годы седина считалась чем-то неприличным. Серебристые пряди старались тут же закрасить, скрыв намеки на возраст. Но есть такие знаменитости, которые не только не волнуются из-за перламутра, но даже превратили его в эффектное дополнение к своему образу. Например, Оксана Фандера.

Фото: Eva.ru Eva.ru

В последнее время мода на седые волосы распространяется с небывалой скоростью. Случилось это во многом благодаря звездам мирового и российского шоу-бизнеса. И если за океаном от закрашивания седых прядей среди прочих селебрити отказалась красавица Деми Мур, то в России ее поддержала кинодива Оксана Фандера.

На новом снимке для социальных сетей Оксана позировала с распущенными волосами, капризно рассыпавшимися по плечам. Актриса всегда отличалась эффектной шевелюрой и с годами ее волосы стали только привлекательнее, сменив темный цвет на пепельно-серебристый.

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«Мы уверенно смотрим вперед, где прямо перед носом висит зеркало заднего обзора», — подписала снимок актриса.

Надо признать, что в нашем обществе сложился стереотип: седина — это признак старости. Мы впитали с молоком матери, что ее обязательно нужно закрашивать, вырывать, отрезать, но никому не показывать. Фандера в свойственной себе манере не оборачивается на мнение общества и идет своим путем, даже если порой он против течения. Именно так появляются новые тренды и зарождается мода.