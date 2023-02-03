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45 минут назад

«Будет больно»: Гела Месхи удивил странными словами об экс-супруге Климовой

WomanHit.ru

Похоже, актер все еще не смирился с расставанием.

Гела Месхи удивил странными словами об экс-супруге Климовой
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Гела Месхи опубликовал странный пост, наведший подписчиков на мысли о том, что 36-летний актер до сих пор влюблен в свою экс-супругу Екатерину Климову.

Брак был расторгнут в 2019 году, но Месхи все еще не готов отдать возлюбленную кому-то другому.

На страничке актера в соцсетях появилось фото Климовой.

Подпись к снимку говорит о сильных чувствах автора: «Не трогайте, не целуйте, не обнимайте… Иначе вам будет больно от меня…»

Климова и Месхи познакомились на съемочной площадке фильма «Волчье сердце». Красавица-брюнетка не сразу ответила взаимностью актеру, который младше ее на восемь лет. Екатерина согласилась на брак только после третьего предложения Гелы.

В 2015 году влюбленные стали мужем и женой, а вскоре у них родилась дочка Бэлла. К несчастью, брак просуществовал недолго. По слухам, виной этому стала ветреность Месхи.

Звёзды,Гела Месхи,Екатерина Климова,
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