Гела Месхи удивил странными словами об экс-супруге Климовой

Похоже, актер все еще не смирился с расставанием.
Гела Месхи опубликовал странный пост, наведший подписчиков на мысли о том, что 36-летний актер до сих пор влюблен в свою экс-супругу Екатерину Климову.
Брак был расторгнут в 2019 году, но Месхи все еще не готов отдать возлюбленную кому-то другому.
На страничке актера в соцсетях появилось фото Климовой.
Подпись к снимку говорит о сильных чувствах автора: «Не трогайте, не целуйте, не обнимайте… Иначе вам будет больно от меня…»
Климова и Месхи познакомились на съемочной площадке фильма «Волчье сердце». Красавица-брюнетка не сразу ответила взаимностью актеру, который младше ее на восемь лет. Екатерина согласилась на брак только после третьего предложения Гелы.
В 2015 году влюбленные стали мужем и женой, а вскоре у них родилась дочка Бэлла. К несчастью, брак просуществовал недолго. По слухам, виной этому стала ветреность Месхи.