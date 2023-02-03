Гела Месхи удивил странными словами об экс-супруге Климовой

Похоже, актер все еще не смирился с расставанием.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Гела Месхи опубликовал странный пост, наведший подписчиков на мысли о том, что 36-летний актер до сих пор влюблен в свою экс-супругу Екатерину Климову.

Брак был расторгнут в 2019 году, но Месхи все еще не готов отдать возлюбленную кому-то другому.

На страничке актера в соцсетях появилось фото Климовой.

Подпись к снимку говорит о сильных чувствах автора: «Не трогайте, не целуйте, не обнимайте… Иначе вам будет больно от меня…»

Климова и Месхи познакомились на съемочной площадке фильма «Волчье сердце». Красавица-брюнетка не сразу ответила взаимностью актеру, который младше ее на восемь лет. Екатерина согласилась на брак только после третьего предложения Гелы.