Как Гузеева зарабатывает на пельменях

Звёздная телеведущая не долго находилась в простое после закрытия программы «Давай поженимся!» и окончания сезона «Голос 60+». Ещё в прошлом году она анонсировала старт производства собственных пельменей. Теперь же стало известно, сколько они стоят.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Цена пельменей от главной бесприданницы нашей страны публику потрясла.

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После приостановки съёмок «Давай поженимся!» Лариса Гузеева ещё какое-то время светилась в эфире в качестве ведущей шоу «Голос 60+», где она заменила Дмитрия Нагиева. Однако после окончания сезона вести детский «Голос» Гузееву не позвали.

«Когда у человека появляется много свободного времени, он начинает маяться дурью. Так моя мамочка считала, поэтому я всегда была чем-то занята. Вот и сейчас решила с подругой открыть своё небольшое дело: то, что у меня получается лучше всего и от чего я получаю удовольствие», – объявила актриса в соцсети.

По словам Ларисы Гузеевой, их пельмени «по-настоящему домашние» и лепятся исключительно вручную.

«Мясо серое, потому что натуральное, – объяснила она. – Если ярко-розовое, как в рекламе, значит, это с добавками. Хозяйки знают».

Идею продвижения торговой марки актрисе подсказал её муж – известный ресторатор Игорь Бухаров. Пельменям, сотворённым звёздными руками, дали название «Круглые». Заказать их можно по телефону или интернету. Предоплату в размере половины стоимости нужно перевести на карту второй участнице проекта – Наталье.

«Говорят, что я до пельменей опустилась, – сетует бывшая телесваха. – Так вот до моих пельменей ещё нужно дорасти!»

И с этим утверждением действительно не поспоришь. По крайней мере цены на «Круглые» точно на высоте. Так, килограмм пельменей с курицей и индейкой обойдётся в 1700 рублей, а микс из говядины и свинины – 1800 рублей.

Многие поклонники поспешили высказать недовольство своей любимице: «В супермаркетах вашей продукции точно не будет, она недоступна по финансам», «Совсем зажралась» и т. д.

В своё время подобную реакцию вызвала блогер Ида Галич, открывшая сервис по доставке премиальных суши собственной марки Yoji by. Самые дешёвые роллы стоили здесь 590 рублей за 200 граммов, стоимость же остальных колебалась от 700 до 1090 и даже 2590 рублей.

Для Ольги Бузовой подобное ценообразование вообще стало губительным.

Её именная сеть закусочных BUZfood, с помпой открывшаяся в Москве, не продержалась и полутора лет.

«Просто, как и в случае с Идой Галич, наблюдался разрыв между ценами и возможностями аудитории самой знаменитости, – считает ресторанный аналитик Максим Хорев. – Основная армия поклонников Бузовой – школьники, немного студентов, домохозяйки со скромным доходом. Для них салаты от 380 до 500 рублей всё-таки дороговаты. А люди, у которых есть деньги, разумеется, предпочтут более респектабельное место. Аудитория той же Гузеевой в основном домохозяйки и пенсионеры. И их, конечно, подобная цена на пельмени вряд ли привлечёт. Остальные может и купят разочек из любопытства, но на этом всё и закончится».