Дочь Джоли и Питта вернулась к мужскому гардеробу

Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло удивила поклонников, когда сменила мешковатую одежду на платья. Но недавно девушка вновь вернула в свою жизнь мужской гардероб и короткую стрижку.

Девушка была угрюмой и пряталась от преследовавших ее повсюду репортеров. Некоторые подписчики думают, что 16-летний подросток до сих пор не может смириться с разводом родителей, несмотря на то, что прошло уже много лет. Другие, напротив, считают, что смена имиджа говорит о поиске себя. Шайло до сих пор не определилась, кем хочет стать.