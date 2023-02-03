Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
50 минут назад

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта вернулась к мужскому гардеробу и короткой стрижке

Слово и Дело

Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло удивила поклонников, когда сменила мешковатую одежду на платья. Но недавно девушка вновь вернула в свою жизнь мужской гардероб и короткую стрижку.

Дочь Джоли и Питта вернулась к мужскому гардеробу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Папарацци поймали девочку-подростка на улице. Наследница голливудских звезд выбрала объемное худи и короткие шорты, показав стройны ноги, пишет Woman.ru. Звездная дочь также отказалась от длинных волос и коротко подстриглась.

Девушка была угрюмой и пряталась от преследовавших ее повсюду репортеров. Некоторые подписчики думают, что 16-летний подросток до сих пор не может смириться с разводом родителей, несмотря на то, что прошло уже много лет. Другие, напротив, считают, что смена имиджа говорит о поиске себя. Шайло до сих пор не определилась, кем хочет стать.

Звёзды,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители