Дженнифер Лопес продает дом в Калифорнии за $42,5 млн

Дженнифер Лопес продает особняк в Бель-Эйр после свадьбы с Беном Аффлеком. Об этом пишет New York Post.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Певица приобрела дом во французском стиле с девятью спальнями и 13 ванными комнатами за $28 млн в 2016 году. Сейчас он выставлен на продажу по цене в $42,5 млн.

В доме есть гостиная с камином, большая столовая, кухня для шеф-повара со встроенной зоной для завтрака, игровая комната и бар, который выходит на террасу с видом на бассейн. В гостиной на нижнем этаже есть кинозал на 30 мест.

На втором этаже находится кабинет, массажный кабинет и комната для гостей. В главном крыле здания есть библиотека и еще одна гостиная, камин и две гардеробные, выходящие на просторную террасу.