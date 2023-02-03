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41 минуту назад

Дженнифер Лопес продает дом в Калифорнии за $42,5 млн

Газета.Ru

Дженнифер Лопес продает особняк в Бель-Эйр после свадьбы с Беном Аффлеком. Об этом пишет New York Post.

Дженнифер Лопес продает дом в Калифорнии за $42,5 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Певица приобрела дом во французском стиле с девятью спальнями и 13 ванными комнатами за $28 млн в 2016 году. Сейчас он выставлен на продажу по цене в $42,5 млн.

В доме есть гостиная с камином, большая столовая, кухня для шеф-повара со встроенной зоной для завтрака, игровая комната и бар, который выходит на террасу с видом на бассейн. В гостиной на нижнем этаже есть кинозал на 30 мест.

На втором этаже находится кабинет, массажный кабинет и комната для гостей. В главном крыле здания есть библиотека и еще одна гостиная, камин и две гардеробные, выходящие на просторную террасу.

На территории есть дополнительный гостевой дом, тренажерный зал, амфитеатр на 100 мест и органический огород, а также частное озеро и песчаный пляж.

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