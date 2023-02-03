Звезды, чья внешность с возрастом не поменялась

Некоторые звезды, которые начали свою карьеру несколько десятилетий назад, практически не изменились внешне. Поклонники гадают: что они делают для того, чтобы их внешность не менялась, и в ход идут самые разные гипотезы. В материале "Рамблера" — фотографии звезд, внешность которых не изменилась за последние 20 лет.

У каждого из них есть свои секреты, но для большинства они примерно одинаковые. Эти звезды ведут здоровый образ жизни, контролируют свой рацион питания, а также регулярно занимаются спортом.

Несмотря на то, что шоу-бизнес — сфера, которая требует много сил, времени и нервов, они находят время для того, чтобы провести его наедине с собой. Например, Джаред Лето предпочитает йогу и медитацию, а также придерживается диеты и не употребляет мясо и молочные продукты. Дженнифер Энистон регулярно ходит к косметологу, но делает исключительно те процедуры, которые не требуют хирургического вмешательства. Энн Хэтэуэй тренируется пять раз в неделю, чтобы держать себя в форме.