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2 часа назад

Звезды, чья внешность с возрастом не поменялась

Мария Каткова

Некоторые звезды, которые начали свою карьеру несколько десятилетий назад, практически не изменились внешне. Поклонники гадают: что они делают для того, чтобы их внешность не менялась, и в ход идут самые разные гипотезы. В материале "Рамблера" — фотографии звезд, внешность которых не изменилась за последние 20 лет.

1/7 Риз Уизерспун.
Фото: globallookpress.com
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2/7 Сандра Буллок.
Фото: globallookpress.com
3/7 Энн Хэтэуэй.
Фото: globallookpress.com
4/7 Дженнифер Энистон.
Фото: globallookpress.com
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5/7 Джаред Лето.
Фото: globallookpress.com
6/7 Джессика Альба.
Фото: globallookpress.com
7/7 Уилл Смит.
Фото: globallookpress.com

У каждого из них есть свои секреты, но для большинства они примерно одинаковые. Эти звезды ведут здоровый образ жизни, контролируют свой рацион питания, а также регулярно занимаются спортом.

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Несмотря на то, что шоу-бизнес — сфера, которая требует много сил, времени и нервов, они находят время для того, чтобы провести его наедине с собой. Например, Джаред Лето предпочитает йогу и медитацию, а также придерживается диеты и не употребляет мясо и молочные продукты. Дженнифер Энистон регулярно ходит к косметологу, но делает исключительно те процедуры, которые не требуют хирургического вмешательства. Энн Хэтэуэй тренируется пять раз в неделю, чтобы держать себя в форме.

Из этого можно сделать вывод, что все звезды заботятся о своем здоровье, теле и ведут здоровый образ жизни. Поэтому они выглядят так, будто застряли во времени. На самом деле, это — заслуга упорного труда и контроля над собой.

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