Как ливанский адвокат покорила сердце главного ловеласа Голливуда

Голливудский сердцеед и закоренелый холостяк вдруг влюбляется в блестящего адвоката, и в конце концов они создают идеальную семью. Это история любви, которую вы ожидаете увидеть в сказке, но каким-то образом всего за пять коротких лет она стала реальностью в жизни Амаль и Джорджа Клуни. Красавица Амаль третьего февраля празднует 45-летие. "Рамблер" расскажет о том, как она растопила сердце ловеласа Джорджа Клуни.

Они познакомились в доме Джорджа

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Пара познакомилась в доме актера на озере Комо в июле 2013 года, когда их общий друг остановился у Клуни по пути в Канны вместе с Амаль. Не менее судьбоносным было то, что родители звезды также гостили у него в то время, поэтому Амаль познакомилась с семьей Клуни в тот же день, когда она встретила своего нынешнего мужа.

Джордж, которому тогда было 52 года, заработал репутацию одного из самых завидных холостяков Голливуда с внушительной историей свиданий. Он уже успел покрутить романы с Келли Престон и Стейси Кейблер, но что-то особенное было в его связи с 37-летней ливанкой Амаль Аламуддин, известным адвокатом по правам человека.

Эти двое сразу же поладили, переписываясь в течение нескольких недель, прежде чем роман действительно расцвел.

«Она прислала несколько фотографий, когда была здесь, и мы переписывались, переписывались по электронной почте, разговаривали, в основном о том, что происходило в жизни друг друга...

И со временем стало ясно, что мы больше, чем просто друзья», — рассказал он The Hollywood Reporter.

Особенное свидание

Первое официальное свидание состоялось в октябре 2013 года, когда Джордж пригласил Амаль, которая жила в Лондоне, навестить его в знаменитой студии Abbey Road Studios (наиболее известной как дом звукозаписи The Beatles), пока он занимался музыкой для своего фильма.

«Это было хорошее первое свидание. И довольно быстро все завертелось, как только я оказался в Лондоне», — рассказал Клуни.

Спустя время стало понятно, что скоро будет сделан следующий шаг. Ее родители спрашивали: «Каковы намерения Джорджа?». Однако Амаль считала, что они встречаются пока слищком мало, всего шесть месяцев.

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А Джордж все это время готовился к важному моменту. После нескольких месяцев планирования вечера, 28 апреля 2014 года Джордж пригласил Амаль на домашний ужин, спрятав обручальное кольцо весом 7 карат в коробку для спичек, которую Амаль использовала, чтобы зажигать свечи на столе.

Джордж вдруг опустился на колено и под романтичную музыку сделал трогательное предложение возлюбленной. Амаль была в шоке. По его словам, 20 минут он ждал, пока Амаль отойдет от шока и скажет "да".

После непродолжительной помолвки пара поженилась в сентябре 2014 года, всего через год после их первого свидания. Торжество прошло в кругу родных и близких на частной церемонии на роскошном курорте Aman Canal Grande в Венеции.

Детей они не планировали и даже не говорили об этом до свадьбы. Позже они рассказали:

«Мы не планировали этого. Мы никогда не говорили об этом, пока не поженились. Было предположение, что мы их не хотели. А потом, после свадьбы, мы просто почувствовали, что нам очень повезло, нам обоим, и мы должны поделиться всем, что у нас есть. Было бы эгоистично, если бы это принадлежало только нам».

В июне 2017 года, на месяц раньше срока, Амаль родила близнецов Эллу и Александра .

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Амаль стала воспитывать детей параллельно с работой по защите прав беженцев. Джордж всегда с теплотой и восхищением говорит о супруге:

"Они уравновешивают воспитание детей своей сложной работой.