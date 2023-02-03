Жан Милимеров раскрыл правду об отношении к бывшей жене

«Я выносил ей мозг. Ломал морально. Она мне на протяжении долгого времени говорила: «Жаник, пожалуйста, не ругайся. Ты заводишься, и я тоже». А я не слышал. Сейчас понимаю, что так нельзя. Когда теряешь, начинаешь ценить», — подчеркнул Милимеров.