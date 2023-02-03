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35 минут назад

Певец Жан Милимеров признался, что до сих пор пытается вернуть бывшую жену

Газета.Ru

Певец Жан Милимеров на YouTube-шоу «PROжизнь» признался, что «выносил мозг» своей бывшей супруге Яне Гавриловой.

Жан Милимеров раскрыл правду об отношении к бывшей жене
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я выносил ей мозг. Ломал морально. Она мне на протяжении долгого времени говорила: «Жаник, пожалуйста, не ругайся. Ты заводишься, и я тоже». А я не слышал. Сейчас понимаю, что так нельзя. Когда теряешь, начинаешь ценить», — подчеркнул Милимеров.

Он признался, что в душе не «отпустил» свою жену. Певец заверил, что в данный момент старается возобновить отношения с Гавриловой. По словам Милимерова, после развода им удалось сохранить нормальные отношения — музыкант может видеть своих детей хоть каждый день.

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