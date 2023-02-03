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1 час назад

Клава Кока пригласила фанатов на концерт роликом в оголяющем тело наряде

Lenta.ru

Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, поделилась новым роликом в откровенной одежде. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Клава Кока пригласила фанатов на концерт роликом в голом платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

26-летняя поп-исполнительница опубликовала сторис, на которых она выступает на сцене в джинсовом наряде, состоящем из лифа и джинсов с заниженной линией талии. При этом на размещенных кадрах видно, что костюм оформлен множеством вырезом, которые оголяли тело знаменитости. Волосы Коки заплели в косички, а на лицо нанесли яркий макияж.

Известно, что таким образом артистка пригласила фанатов на предстоящий концерт, который состоится в Дубае, ОАЭ. На данный момент сторис удалены со страницы певицы.

Звёзды,Клава Кока,
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