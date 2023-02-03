Клава Кока пригласила фанатов на концерт роликом в голом платье

Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, поделилась новым роликом в откровенной одежде. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

26-летняя поп-исполнительница опубликовала сторис, на которых она выступает на сцене в джинсовом наряде, состоящем из лифа и джинсов с заниженной линией талии. При этом на размещенных кадрах видно, что костюм оформлен множеством вырезом, которые оголяли тело знаменитости. Волосы Коки заплели в косички, а на лицо нанесли яркий макияж.