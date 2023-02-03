8 российских звезд 90-х, о которых все забыли

В 90-е эти звезды были сумасшедше популярны, а теперь их мало кто узнает, и все же они продолжают музыкальную карьеру. Помните их имена и лица?

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Алиса Мон

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Первая волна популярности настигла Алису Мон еще в 80-х — благодаря песне «Подорожник-трава». Время шло, и слава угасала. Но певице удалось покорить хит-парады 90-х. На смену подорожнику пришел «Алмаз», для которого сняли клип в духе времени: в нем звезда катается на яхте в Майами. Сейчас певица активно посещает телепрограммы и выпускает свежие релизы. В 2022 году вышли треки «Превышен лимит» и «Гудки». Кто знает, может быть, посвежевшая Алиса еще ворвется в чарты?

Игорек

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«Подождем твою маму...» — ироничный трек, который, как говорили в 90-х, звучал из каждого утюга. А это, между прочим, дебютная композиция Игорька из Новосибирска, записанная ночью на московской студии друзей. Музыкант выпустил шесть альбомов, после чего взял паузу в карьере. В 2011-м Игорь Сорокин начал работать на радио, но он до сих пор выступает на ностальгических вечеринках и концертах в своем прежнем образе.

Лариса Черникова

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Лариса начала карьеру в 1994-м, но прославилась лишь спустя два года, выпустив хит «Одинокий волк» в модном тогда стиле техно. Записав два альбома, девушка рассорилась с продюсером, сменила его, а заодно обновила танцевальный коллектив. Карьера набирала обороты. В 1997-м вышел ее третий альбом и клипы на песни «Влюбленный самолет» и «Тайна», с которыми девушка лидировала в хит-парадах. Черникова выпускала полноценные альбомы в 1999, 2003, 2008 и даже 2017 годах, но для всех осталась певицей 90-х — перерождения не случилось.

Лика Стар

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Лика Стар еще в юности стала известна как первая в России девушка-диджей, а хиты «Би-би, такси» и «Одинокая луна» закрепили за ней статус звезды. Слухи о многочисленных романах подогревала желтая пресса. Лика была одной из желанных и модных исполнительниц российской эстрады. В начале 2000-х артистка пропала со сцены, что породило множество слухов и теорий заговора. Все оказалось просто: она вышла замуж за итальянского бизнесмена Анджело Сеччи и переехала на Сардинию, где в 2004-м родила дочь Аллегрину, а в 2011-м — сына Марка. С 2022 года Лика активно дает небольшие концерты в России, в основном в московских клубах.

Александр Айвазов

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В 1991 году Александр отправился на совместные гастроли с группой «Комбинация» и Дмитрием Маликовым — поездка стала судьбоносной. Знакомство и дальнейшее сотрудничество с композитором группы Виталием Окороковым привело к созданию главных хитов артиста: «Невеста», «Спонсор», «Не грусти, гитарист» и «Дождь кончается». Айвазов, как и многие другие звезды 90-х, формально не заканчивал карьеру артиста и до сих пор продолжает заниматься музыкой. Правда, имя экс-селебрити давно не на слуху.

Сергей Чумаков

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Карьера Сергея Чумакова началась случайно: его импровизированное выступление с гитарой в кругу друзей привлекло внимание незнакомки — девушка взяла номер телефона. Вскоре ему позвонили и предложили пройти прослушивание. Уже через несколько дней Сергею предстояло знакомство с композитором Валерием Башневым. Благодаря этому сотрудничеству родились будущие хиты. Узнаваемым артиста сделало участие в передаче для юных талантов «Утренняя звезда», но популярность ушла так же необъяснимо, как и пришла. Попытка перезапуска карьеры в 2011 году, очевидно, не принесла былой популярности.

«Демо»

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Сейчас трудно поверить, что будущая звезда пришла в группу по объявлению. Но так и случилось, Саша Зверева, студентка лингвистического факультета, узнала о кастинге и решила поучаствовать. Песня «Солнышко» появилась в конце 1999 года и стала невероятно популярной. На тот момент солистке было всего 19 лет. У группы выходили новые песни и продолжались гастроли. Релиз последнего альбома состоялся в 2007 году — тогда же стало очевидно, что интерес аудитории начал иссякать. Саша пробовала начать сольную карьеру, но особого успеха не имела. В 2014-м она переехала в США, сначала временно, а затем окончательно поселилась в Лос-Анджелесе. После двух неудачных браков, один из которых был гражданским, экс-певица с тремя детьми вышла за американца, которому родила сына. Сейчас у Саши есть бизнес, любимый муж и возможность время от времени выступать.

«Нэнси»

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