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17 минут назад

8 российских звезд 90-х, о которых все забыли

Super.ru

В 90-е эти звезды были сумасшедше популярны, а теперь их мало кто узнает, и все же они продолжают музыкальную карьеру. Помните их имена и лица?

8 российских звезд 90-х, о которых все забыли
Фото: Super.ruSuper.ru

Алиса Мон

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Первая волна популярности настигла Алису Мон еще в 80-х — благодаря песне «Подорожник-трава». Время шло, и слава угасала. Но певице удалось покорить хит-парады 90-х. На смену подорожнику пришел «Алмаз», для которого сняли клип в духе времени: в нем звезда катается на яхте в Майами. Сейчас певица активно посещает телепрограммы и выпускает свежие релизы. В 2022 году вышли треки «Превышен лимит» и «Гудки». Кто знает, может быть, посвежевшая Алиса еще ворвется в чарты?

Игорек

Super.ru

«Подождем твою маму...» — ироничный трек, который, как говорили в 90-х, звучал из каждого утюга. А это, между прочим, дебютная композиция Игорька из Новосибирска, записанная ночью на московской студии друзей. Музыкант выпустил шесть альбомов, после чего взял паузу в карьере. В 2011-м Игорь Сорокин начал работать на радио, но он до сих пор выступает на ностальгических вечеринках и концертах в своем прежнем образе.

Лариса Черникова

Super.ru

Лариса начала карьеру в 1994-м, но прославилась лишь спустя два года, выпустив хит «Одинокий волк» в модном тогда стиле техно. Записав два альбома, девушка рассорилась с продюсером, сменила его, а заодно обновила танцевальный коллектив. Карьера набирала обороты. В 1997-м вышел ее третий альбом и клипы на песни «Влюбленный самолет» и «Тайна», с которыми девушка лидировала в хит-парадах. Черникова выпускала полноценные альбомы в 1999, 2003, 2008 и даже 2017 годах, но для всех осталась певицей 90-х — перерождения не случилось.

Лика Стар

Super.ru

Лика Стар еще в юности стала известна как первая в России девушка-диджей, а хиты «Би-би, такси» и «Одинокая луна» закрепили за ней статус звезды. Слухи о многочисленных романах подогревала желтая пресса. Лика была одной из желанных и модных исполнительниц российской эстрады. В начале 2000-х артистка пропала со сцены, что породило множество слухов и теорий заговора. Все оказалось просто: она вышла замуж за итальянского бизнесмена Анджело Сеччи и переехала на Сардинию, где в 2004-м родила дочь Аллегрину, а в 2011-м — сына Марка. С 2022 года Лика активно дает небольшие концерты в России, в основном в московских клубах.

Александр Айвазов

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В 1991 году Александр отправился на совместные гастроли с группой «Комбинация» и Дмитрием Маликовым — поездка стала судьбоносной. Знакомство и дальнейшее сотрудничество с композитором группы Виталием Окороковым привело к созданию главных хитов артиста: «Невеста», «Спонсор», «Не грусти, гитарист» и «Дождь кончается». Айвазов, как и многие другие звезды 90-х, формально не заканчивал карьеру артиста и до сих пор продолжает заниматься музыкой. Правда, имя экс-селебрити давно не на слуху.

Сергей Чумаков

Super.ru

Карьера Сергея Чумакова началась случайно: его импровизированное выступление с гитарой в кругу друзей привлекло внимание незнакомки — девушка взяла номер телефона. Вскоре ему позвонили и предложили пройти прослушивание. Уже через несколько дней Сергею предстояло знакомство с композитором Валерием Башневым. Благодаря этому сотрудничеству родились будущие хиты. Узнаваемым артиста сделало участие в передаче для юных талантов «Утренняя звезда», но популярность ушла так же необъяснимо, как и пришла. Попытка перезапуска карьеры в 2011 году, очевидно, не принесла былой популярности.

«Демо»

Super.ru

Сейчас трудно поверить, что будущая звезда пришла в группу по объявлению. Но так и случилось, Саша Зверева, студентка лингвистического факультета, узнала о кастинге и решила поучаствовать. Песня «Солнышко» появилась в конце 1999 года и стала невероятно популярной. На тот момент солистке было всего 19 лет. У группы выходили новые песни и продолжались гастроли. Релиз последнего альбома состоялся в 2007 году — тогда же стало очевидно, что интерес аудитории начал иссякать. Саша пробовала начать сольную карьеру, но особого успеха не имела. В 2014-м она переехала в США, сначала временно, а затем окончательно поселилась в Лос-Анджелесе. После двух неудачных браков, один из которых был гражданским, экс-певица с тремя детьми вышла за американца, которому родила сына. Сейчас у Саши есть бизнес, любимый муж и возможность время от времени выступать.

«Нэнси»

Super.ru

Мало кто не слышал песню «Дым сигарет с ментолом». Одноименный альбом вышел в 1992 году и приобрел широкую популярность. До 1997 года треки «Нэнси» регулярно звучали на радиостанциях России, без них не могли обойтись масштабные телевизионные концерты. В 1998-м группа покинула страну на фоне дефолта. Дальнейшая карьера музыкантов складывалась уже не так захватывающе, но былая слава позволяет им собирать залы до сих пор, несмотря на смерть первого солиста.

Звёзды,Игорь Сорокин,Саша Зверева,Александр Айвазов,Сергей Чумаков,Дмитрий Маликов,Лариса Черникова,
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