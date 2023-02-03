Джейн Фонда рассказала об «ужасной зависимости»

Звезда Голливуда Джейн Фонда рассказала, что вела тайную жизнь, борясь с расстройством пищевого поведения на протяжении всей своей карьеры. Этим она поделилась в подкасте Call Her Daddy, пишет Page Six.
Культовая актриса откровенно рассказала о том, как ее булимия превратилась в «ужасную зависимость».
«В свои 20 лет я стала киноактрисой. Я очень сильно страдала булимией. Я вела тайную жизнь», — сказала она.
Фонда поделилась, что была очень несчастна и даже предполагала, что не доживет до 30 лет.
«Я не тусовалась. Я почти ни с кем не встречалась, потому что была несчастлива», — рассказала она, отметив, что это также сказывалось и на ее карьере.