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2 часа назад

Лера Кудрявцева записалась в стрелковый клуб

Газета.Ru

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала, как стреляет по мишеням из пистолета.

Лера Кудрявцева удивила фанатов новым хобби
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она записалась в стрелковый клуб и даже опубликовала откровенные снимки с оружием. Телеведущая пожаловалась, что после занятий ее рукам «хана», так как они сильно трясутся. Кудрявцева призналась, что получила сертификат о прохождении курса по обращению со стрелковым оружием.

«Не знаю, хорошо это или плохо, но факт», — отметила она.

В комментариях под публикацией в Instagram отметился и ее бывший возлюбленный, певец Сергей Лазарев. Он пошутил, что вовремя расстался с Кудрявцевой.

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