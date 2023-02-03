Лера Кудрявцева удивила фанатов новым хобби

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала, как стреляет по мишеням из пистолета.

Она записалась в стрелковый клуб и даже опубликовала откровенные снимки с оружием. Телеведущая пожаловалась, что после занятий ее рукам «хана», так как они сильно трясутся. Кудрявцева призналась, что получила сертификат о прохождении курса по обращению со стрелковым оружием.