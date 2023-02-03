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2 часа назад

Анна Калашникова заявила о планах сосватать Садальского богатой подруге

Газета.Ru

Модель и шоувумен Анна Калашникова в интервью MK.ru сообщила о планах сосватать актера Станислава Садальского к своей обеспеченной подруге.

Анна Калашникова хочет сосватать Садальского богатой подруге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Стас в этот вечер приглянулся моей состоятельной подруге с Рублевки. Она весь вечер не сводила с Садальского глаз, а после попросила у меня его номер телефона. Подруга у меня молодая, красивая, богатая, но одинокая. Стас тоже пока не нашел свою половину», — призналась Калашникова.

Она уточнила, что речь идет о вечеринке в честь ее дня рождения, на которую Садальский попал прямо из больницы. Калашникова пошутила, что отправит артиста «из больницы в ЗАГС». Модель предположила, что Садальский еще удивит россиян, родив наследника, который продолжит «актерскую династию».

Звёзды,Анна Калашникова,
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