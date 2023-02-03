Анна Калашникова хочет сосватать Садальского богатой подруге

«Стас в этот вечер приглянулся моей состоятельной подруге с Рублевки. Она весь вечер не сводила с Садальского глаз, а после попросила у меня его номер телефона. Подруга у меня молодая, красивая, богатая, но одинокая. Стас тоже пока не нашел свою половину», — призналась Калашникова.