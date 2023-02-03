Ольга Орлова предсказала свои скорые роды

Телеведущая и певица Ольга Орлова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) предположила, что в скором времени родит ребенка.

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«Вес остановился… Ем, но перестала набирать. Остановилась на +16. Говорят, это начинает происходить перед готовностью к родам», — отметила Орлова.

Она призналась, что ей становится «тяжеловато» вынашивать ребенка. По словам экс-звезды «Дома-2», ее «достал» ринит и постоянные отеки.