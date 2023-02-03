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2 часа назад

Ольга Орлова предсказала свои скорые роды

Газета.Ru

Телеведущая и певица Ольга Орлова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) предположила, что в скором времени родит ребенка.

Ольга Орлова предсказала свои скорые роды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Вес остановился… Ем, но перестала набирать. Остановилась на +16. Говорят, это начинает происходить перед готовностью к родам», — отметила Орлова.

Она призналась, что ей становится «тяжеловато» вынашивать ребенка. По словам экс-звезды «Дома-2», ее «достал» ринит и постоянные отеки.

В 2021 году Орлова вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий. Позже певица объявила о беременности. Ребенок должен родиться в феврале 2023 года. Супруги ждут девочку.

Звёзды,Ольга Орлова,
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