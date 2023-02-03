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2 часа назад

Экс-жена Моргенштерна пожаловалась, что ей приходится выкидывать цветы от фанатов

Газета.Ru

Бывшая жена рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогер Дилара Зинатуллина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что поклонники дарят ей слишком много цветов.

Экс-жена Моргенштерна пожаловалась на подарки фанатов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Если вы думаете, что моя жизнь такая безоблачная и идеальная, то вы ошибаетесь. Вы даже не представляете, с какими трудностями я сталкиваюсь каждый день», — пошутила Зинатуллина.

Она показала охапку из букетов белых роз, которые лежат на полу ее квартиры. По словам Зинатуллиной, фанаты дарят ей слишком много букетов, и для них не хватает ваз. Поэтому блогер вынуждена держать цветы на полу, от чего они быстро вянут.

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