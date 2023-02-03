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1 час назад

Дженнифер Лопес вышла на публику в платье от петербургского ателье

Ivyborg.ruиещё 1

Бренд Atelier Biser похвастался успехом в соцсетях. Американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на вечеринке в одежде петербургского бренда Atelier Biser.

Джей Ло вышла на публику в платье от петербургского ателье
Фото: Соцсети Atelier BiserСоцсети Atelier Biser

Публикации появились не только в соцсетях ателье, но и в микроблоге самой звезды - сообщает 78.ru. На снимке она предстала в мини-платье, украшенном золотыми пайетками, и белом жакете в перьях — творении петербургского бренда.

Ранее стало известно, что организатор концерта Дженнифер Лопес отсудил у СКК «Петербургский» долг 2,3 млн руб.

Звёзды,Дженнифер Лопес,
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