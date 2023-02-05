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1 час назад

Как сейчас выглядит первая девушка Леонардо Ди Каприо

Мира Маркина

У 48-летнего актера Леонардо Ди Каприо за всю свою головокружительную карьеру было сотни красивых и молодых девушек. Но первую любовь, как мы знаем, не забыть никогда. Кем она была у голливудской звезды и как ? Рассказываем в материале "Рамблера".

Как сейчас выглядит первая девушка Леонардо Ди Каприо
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Первой девушкой, которую Леонардо Ди Каприо официально представил публике, была 16-летняя Бриджет Холл из Техаса. Они начали встречаться в 1994 году, когда молодому актеру было всего 19 лет. Бриджет Холл на тот момент работала моделью и уже успела добиться успехов. Через год девушка вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых моделей в мире наряду с Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон.

Познакомились молодые люди на одной из многочисленных вечеринок. По словам Бриджет Холл, Ди Каприо был ее первой настоящей любовью. Она сопровождала возлюбленного на церемонии премии "Оскар". Тогда Ди Каприо номинировали в категории "Лучший актер второго плана" за роль Арни Грейпа в фильме "Что гложет Гилберта Грейпа". Однако, как бы хорошо пара не смотрелась друг с другом, через пару месяцев отношений они расстались.

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Сейчас первой любви Леонардо Ди Каприо 45 лет. Как и сам актер, Бриджет Холл по-прежнему не вступила в брак, а свою модельную карьеру она завершила еще в начале 2000-х годов.

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